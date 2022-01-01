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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Koma Inu, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Koma Inu, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Koma Inu (KOMA) за сегодня

Технический анализ Koma Inu (KOMA) за сегодня

Страница анализа Koma Inu предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KOMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Koma Inu ниже.

Изменение цены Koma Inu (KOMA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01348---9,96%+81,42%+69,55%
Узнайте больше о цене Koma Inu

Технические индикаторы Koma Inu

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Koma Inu на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 15
Нейтрально 1
Покупка 10
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,013365
0,013363
R2
0,013363
0,013361
R1
0,01336
0,01336
PP
0,013358
0,013358
S1
0,013355
0,013356
S2
0,013353
0,013355
S3
0,01335
0,013353

Рыночные сигналы Koma Inu

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,87M
$6,04 M
$6,91 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,60 M
3-дневные активные продажи
$0,62 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$2,79 M
7-дневные активные продажи
$2,77 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Koma Inu

Чистый притокЦена KOMAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KOMA/USDT
$0,01348
$0,01348$0,01348
-2,38%
1.50M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KOMA в USD

Сумма

KOMA
KOMA
USD
USD

1 KOMA = 0,01348 USD

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