Технический анализ Koma Inu (KOMA) за сегодня Страница анализа Koma Inu предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KOMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Koma Inu ниже. Регистрация

Изменение цены Koma Inu (KOMA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01348 -- -9,96% +81,42% +69,55%

Технические индикаторы Koma Inu

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Koma Inu на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 15 Нейтрально 1 Покупка 10 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 0 Покупка 2 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,013365 0,013363 R2 0,013363 0,013361 R1 0,01336 0,01336 PP 0,013358 0,013358 S1 0,013355 0,013356 S2 0,013353 0,013355 S3 0,01335 0,013353

Рыночные сигналы Koma Inu Текущий чистый объем открытых ордеров -0,87M $6,04 M $6,91 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,60 M 3-дневные активные продажи $0,62 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $2,79 M 7-дневные активные продажи $2,77 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Koma Inu Чистый приток Цена KOMAUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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