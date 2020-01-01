Токеномика Kingnet AI (KNET) Откройте для себя ключевую информацию о Kingnet AI (KNET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kingnet AI (KNET) $KNET – это нативный токен, выпущенный ИИ-лабораторией KINGNET, на базе которого работает мультиагентная платформа для разработки игр на естественном языке. На этой платформе пользователи могут просто вводить инструкции на естественном языке, чтобы завершить весь процесс от создания активов до создания играбельного прототипа, что значительно упрощает разработку игр и раскрывает творческий потенциал. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CfVs3waH2Z9TM397qSkaipTDhA9wWgtt8UchZKfwkYiu Купить KNET сейчас!

Токеномика и анализ цен Kingnet AI (KNET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kingnet AI (KNET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02591 $ 0,02591 $ 0,02591 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,008928 $ 0,008928 $ 0,008928 Узнайте больше о цене Kingnet AI (KNET)

Токеномика Kingnet AI (KNET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kingnet AI (KNET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNET, изучите текущую цену KNET!

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