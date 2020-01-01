Технический анализ Kintara (KINS) за сегодня
Изменение цены Kintara (KINS)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,002778
|--
|-38,90%
|-66,18%
|+177,80%
Рыночные сигналы Kintara
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Kintara
|История
|Чистый приток
|Цена
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Узнайте больше о Kintara
Торгуйте Kintara (KINS) рынками на MEXC
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kintara в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Отказ от ответственности
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.