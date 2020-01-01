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Технический анализ Kintara (KINS) за сегодня

Технический анализ Kintara (KINS) за сегодня

Страница анализа Kintara предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KINS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kintara ниже.

Изменение цены Kintara (KINS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002778---38,90%-66,18%+177,80%
Узнайте больше о цене Kintara

Рыночные сигналы Kintara

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,00 M
$0,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Kintara

Чистый притокЦена KINSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KINS/USD1
$0,002787
$0,002787$0,002787
-6,85%
19.58M (USDT)
KINS/USDT
$0,002778
$0,002778$0,002778
-7,24%
23.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KINS в USD

Сумма

KINS
KINS
USD
USD

1 KINS = 0,002778 USD

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