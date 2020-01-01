Токеномика KIKICat (KIKI)

Токеномика KIKICat (KIKI)

Откройте для себя ключевую информацию о KIKICat (KIKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KIKICat (KIKI)

KIKI – один из самых популярных и крупных мемов на Giphy, набравший более 10,6 миллиарда просмотров, что делает его важной фигурой в интернет-культуре. В отличие от других мемов, KIKI имеет уникальную структуру собственности – KIKI владеет 100% интеллектуальной собственности. Будучи первым технологическим партнером на блокчейне Solana, KIKI стремится создать сообщество, основанное на ИИ-агентах.

Официальный сайт:
http://kikicat.xyz
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump

Токеномика и анализ цен KIKICat (KIKI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KIKICat (KIKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M
Исторический максимум:
$ 0,10709
$ 0,10709$ 0,10709
Исторический минимум:
$ 0,00094145132553224
$ 0,00094145132553224$ 0,00094145132553224
Текущая цена:
$ 0,00122
$ 0,00122$ 0,00122

Токеномика KIKICat (KIKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KIKICat (KIKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KIKI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KIKI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIKI, изучите текущую цену KIKI!

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История цены KIKICat (KIKI)

Анализ истории цены KIKI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.