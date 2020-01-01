Токеномика KIKICat (KIKI) Откройте для себя ключевую информацию о KIKICat (KIKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KIKICat (KIKI) KIKI – один из самых популярных и крупных мемов на Giphy, набравший более 10,6 миллиарда просмотров, что делает его важной фигурой в интернет-культуре. В отличие от других мемов, KIKI имеет уникальную структуру собственности – KIKI владеет 100% интеллектуальной собственности. Будучи первым технологическим партнером на блокчейне Solana, KIKI стремится создать сообщество, основанное на ИИ-агентах. Официальный сайт: http://kikicat.xyz Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Купить KIKI сейчас!

Токеномика и анализ цен KIKICat (KIKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KIKICat (KIKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Исторический максимум: $ 0,10709 $ 0,10709 $ 0,10709 Исторический минимум: $ 0,00094145132553224 $ 0,00094145132553224 $ 0,00094145132553224 Текущая цена: $ 0,00122 $ 0,00122 $ 0,00122 Узнайте больше о цене KIKICat (KIKI)

Токеномика KIKICat (KIKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KIKICat (KIKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIKI, изучите текущую цену KIKI!

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