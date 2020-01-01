Токеномика Kibble (KIB) Откройте для себя ключевую информацию о Kibble (KIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kibble (KIB) Kibble переосмысливает будущее DeFi через свою инновационную платформу, которая интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта. Предоставляя пользователям возможность беспрепятственно агрегировать данные, точно анализировать рыночные тренды и увеличивать свой финансовый потенциал, Kibble улучшает весь опыт в DeFi. Официальный сайт: https://kibble.exchange/swap/avax Whitepaper: https://docs.kibble.exchange/ Обозреватель блоков: https://snowscan.xyz/token/0x00da149c4e01e4a391ab86deddaae66e906b6fb7 Купить KIB сейчас!

Токеномика и анализ цен Kibble (KIB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kibble (KIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0398 $ 0,0398 $ 0,0398 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00297 $ 0,00297 $ 0,00297 Узнайте больше о цене Kibble (KIB)

Токеномика Kibble (KIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kibble (KIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KIB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KIB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIB, изучите текущую цену KIB!

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