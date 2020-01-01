Токеномика Kibble (KIB)

Токеномика Kibble (KIB)

Откройте для себя ключевую информацию о Kibble (KIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kibble (KIB)

Kibble переосмысливает будущее DeFi через свою инновационную платформу, которая интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта. Предоставляя пользователям возможность беспрепятственно агрегировать данные, точно анализировать рыночные тренды и увеличивать свой финансовый потенциал, Kibble улучшает весь опыт в DeFi.

Официальный сайт:
https://kibble.exchange/swap/avax
Whitepaper:
https://docs.kibble.exchange/
Обозреватель блоков:
https://snowscan.xyz/token/0x00da149c4e01e4a391ab86deddaae66e906b6fb7

Токеномика и анализ цен Kibble (KIB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kibble (KIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0398
$ 0,0398$ 0,0398
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00297
$ 0,00297$ 0,00297

Токеномика Kibble (KIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kibble (KIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KIB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KIB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KIB, изучите текущую цену KIB!

Как купить KIB

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История цены Kibble (KIB)

Анализ истории цены KIB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KIB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.