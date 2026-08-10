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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KGEN, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KGEN, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ KGEN (KGEN) за сегодня

Технический анализ KGEN (KGEN) за сегодня

Страница анализа KGEN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KGEN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе KGEN ниже.

Изменение цены KGEN (KGEN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1973--+6,36%+19,57%-18,44%
Узнайте больше о цене KGEN

Технические индикаторы KGEN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот KGEN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1982
0,1981
R2
0,1981
0,1981
R1
0,1981
0,1981
PP
0,198
0,198
S1
0,198
0,198
S2
0,1979
0,198
S3
0,1979
0,1979

Рыночные сигналы KGEN

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$1,84 M
$1,89 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$1,44 M
3-дневные активные продажи
$1,45 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,10M
7-дневные активные покупки
$4,40 M
7-дневные активные продажи
$4,30 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала KGEN

Чистый притокЦена KGENUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,20
2026-08-09-$0,01 M0,20
2026-08-08$0,01 M0,21
2026-08-07$0,00 M0,21
2026-08-06$0,00 M0,18

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о KGEN

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KGEN/USDT
$0,197
$0,197$0,197
-0,25%
1.04M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KGEN в USD

Сумма

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0,1973 USD

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