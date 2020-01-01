Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KET, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KET, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о KET

Информация о цене KET

Что такое KET

Официальный сайт KET

Токеномика KET

Прогноз цен KET

История KET

Руководство по покупке KET

Конвертер валют KET в фиат

KET на споте

Фьючерсы KET USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ KET (KET) за сегодня

Технический анализ KET (KET) за сегодня

Страница анализа KET предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе KET ниже.

Изменение цены KET (KET)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.005388---32.40%+438.80%+438.80%
Узнайте больше о цене KET

Технические индикаторы KET

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот KET на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 7Нейтрально 4Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0.005379
0.00537
R2
0.00537
0.00536
R1
0.005353
0.005354
PP
0.005344
0.005344
S1
0.005327
0.005334
S2
0.005318
0.005328
S3
0.005301
0.005318

Рыночные сигналы KET

Текущий чистый объем открытых ордеров
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.00M
3-дневные активные покупки
$0.02 M
3-дневные активные продажи
$0.02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.00M
7-дневные активные покупки
$0.04 M
7-дневные активные продажи
$0.04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала KET

Чистый притокЦена KETUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о KET

Торгуйте KET (KET) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы KET в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KET/USD1
$0.005427
$0.005427$0.005427
+4.18%
9.83M (USDT)
KET/USDT
$0.005388
$0.005388$0.005388
+3.00%
19.76M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KET в USD

Сумма

KET
KET
USD
USD

1 KET = 0.005388 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.