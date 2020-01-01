Технический анализ KET (KET) за сегодня Страница анализа KET предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе KET ниже. Регистрация

Изменение цены KET (KET) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0.005388 -- -32.40% +438.80% +438.80%

Технические индикаторы KET

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот KET на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 4 Покупка 7 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 6 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 7 Нейтрально 4 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0.005379 0.00537 R2 0.00537 0.00536 R1 0.005353 0.005354 PP 0.005344 0.005344 S1 0.005327 0.005334 S2 0.005318 0.005328 S3 0.005301 0.005318

Рыночные сигналы KET Текущий чистый объем открытых ордеров 0.00M $0.03 M $0.03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0.00M 3-дневные активные покупки $0.02 M 3-дневные активные продажи $0.02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0.00M 7-дневные активные покупки $0.04 M 7-дневные активные продажи $0.04 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала KET Чистый приток Цена KETUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте KET (KET) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы KET в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч KET / USD1 $0.005427 $0.005427 $0.005427 +4.18% 9.83M (USDT) Торговля KET / USDT $0.005388 $0.005388 $0.005388 +3.00% 19.76M (USDT) Торговля