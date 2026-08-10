Технический анализ KernelDAO (KERNEL) за сегодня Страница анализа KernelDAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KERNEL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе KernelDAO ниже. Регистрация

Изменение цены KernelDAO (KERNEL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03673 -- +19,48% -10,46% -41,72%

Технические индикаторы KernelDAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот KernelDAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 9 Нейтрально 2 Покупка 15 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 0 Покупка 8 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03676 0,03674 R2 0,03674 0,03672 R1 0,03671 0,0367 PP 0,03669 0,03669 S1 0,03666 0,03667 S2 0,03664 0,03665 S3 0,03661 0,03664

Рыночные сигналы KernelDAO Текущий чистый объем открытых ордеров 0,76M $6,53 M $5,76 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,22 M 3-дневные активные продажи $0,19 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $0,25 M 7-дневные активные продажи $0,23 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала KernelDAO Чистый приток Цена KERNELUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,03 M 0,04 2026-08-09 $0,15 M 0,04 2026-08-08 $0,00 M 0,03 2026-08-07 -$0,03 M 0,03 2026-08-06 $0,01 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте KernelDAO (KERNEL) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы KernelDAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч KERNEL / USDT $0,03673 $0,03673 $0,03673 +2,34% 1.68M (USDT) Торговля KERNEL / USDC $0,03674 $0,03674 $0,03674 +2,82% 1.47M (USDT) Торговля