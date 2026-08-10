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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KernelDAO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KernelDAO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ KernelDAO (KERNEL) за сегодня

Технический анализ KernelDAO (KERNEL) за сегодня

Страница анализа KernelDAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KERNEL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе KernelDAO ниже.

Изменение цены KernelDAO (KERNEL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03673--+19,48%-10,46%-41,72%
Узнайте больше о цене KernelDAO

Технические индикаторы KernelDAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот KernelDAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03676
0,03674
R2
0,03674
0,03672
R1
0,03671
0,0367
PP
0,03669
0,03669
S1
0,03666
0,03667
S2
0,03664
0,03665
S3
0,03661
0,03664

Рыночные сигналы KernelDAO

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,76M
$6,53 M
$5,76 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,22 M
3-дневные активные продажи
$0,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,25 M
7-дневные активные продажи
$0,23 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала KernelDAO

Чистый притокЦена KERNELUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,04
2026-08-09$0,15 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,03
2026-08-07-$0,03 M0,03
2026-08-06$0,01 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о KernelDAO

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KERNEL/USDT
$0,03673
$0,03673$0,03673
+2,34%
1.68M (USDT)
KERNEL/USDC
$0,03674
$0,03674$0,03674
+2,82%
1.47M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KERNEL в USD

Сумма

KERNEL
KERNEL
USD
USD

1 KERNEL = 0,03673 USD

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