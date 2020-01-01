Токеномика KEK (KEKE) Откройте для себя ключевую информацию о KEK (KEKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KEK (KEKE) Представляем вам KEK, идеальный крипто-мем проект, который объединяет силу древнеегипетского бога Кека с современной культурой мемов в Интернете. Черпая вдохновение в популярном меме Cult of Kek, широко распространенном на таких платформах, как 4chan и Twitch, этот проект стремится использовать силы меметической магии, чтобы оставить неизгладимый след в мире криптовалют. Официальный сайт: https://www.kingdomofkek.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf7168c8abb0ff80116413a8d95396bbdc318a3ff Купить KEKE сейчас!

Токеномика и анализ цен KEK (KEKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KEK (KEKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 270,53K $ 270,53K $ 270,53K Общее предложение: $ 77,78T $ 77,78T $ 77,78T Оборотное предложение: $ 74,28T $ 74,28T $ 74,28T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 283,27K $ 283,27K $ 283,27K Исторический максимум: $ 0,000000195 $ 0,000000195 $ 0,000000195 Исторический минимум: $ 0,000000000020477673 $ 0,000000000020477673 $ 0,000000000020477673 Текущая цена: $ 0,000000003642 $ 0,000000003642 $ 0,000000003642 Узнайте больше о цене KEK (KEKE)

Токеномика KEK (KEKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KEK (KEKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEKE, изучите текущую цену KEKE!

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