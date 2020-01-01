Токеномика KEK (KEKE)

Токеномика KEK (KEKE)

Откройте для себя ключевую информацию о KEK (KEKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о KEK (KEKE)

Представляем вам KEK, идеальный крипто-мем проект, который объединяет силу древнеегипетского бога Кека с современной культурой мемов в Интернете. Черпая вдохновение в популярном меме Cult of Kek, широко распространенном на таких платформах, как 4chan и Twitch, этот проект стремится использовать силы меметической магии, чтобы оставить неизгладимый след в мире криптовалют.

Официальный сайт:
https://www.kingdomofkek.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf7168c8abb0ff80116413a8d95396bbdc318a3ff

Токеномика и анализ цен KEK (KEKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KEK (KEKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 270,53K
$ 270,53K$ 270,53K
Общее предложение:
$ 77,78T
$ 77,78T$ 77,78T
Оборотное предложение:
$ 74,28T
$ 74,28T$ 74,28T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 283,27K
$ 283,27K$ 283,27K
Исторический максимум:
$ 0,000000195
$ 0,000000195$ 0,000000195
Исторический минимум:
$ 0,000000000020477673
$ 0,000000000020477673$ 0,000000000020477673
Текущая цена:
$ 0,000000003642
$ 0,000000003642$ 0,000000003642

Токеномика KEK (KEKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KEK (KEKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KEKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KEKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEKE, изучите текущую цену KEKE!

Как купить KEKE

Заинтересованы в добавлении KEK (KEKE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KEKE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены KEK (KEKE)

Анализ истории цены KEKE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KEKE

Хотите узнать, куда может двигаться KEKE? Наша страница прогноза цены KEKE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.