Токеномика KingdomStarter (KDG) Откройте для себя ключевую информацию о KingdomStarter (KDG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KingdomStarter (KDG) KingdomStarter - это децентрализованная платформа для сбора средств, которая позволяет проектам привлекать капитал по нескольким цепочкам, а также предоставляет им эксклюзивную поддержку для развития через наши услуги, включая создание сообщества, маркетинг, консультирование, расширение партнерства, техническое обслуживание и т.д. Она также дает инвесторам возможность получить ранний доступ к топовым проектам и инвестировать в продажу токенов на начальном этапе. Официальный сайт: https://kingdomstarter.io/ Whitepaper: https://docs.kingdomgame.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Купить KDG сейчас!

Токеномика и анализ цен KingdomStarter (KDG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KingdomStarter (KDG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,14K $ 129,14K $ 129,14K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 531,00M $ 531,00M $ 531,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 243,20K $ 243,20K $ 243,20K Исторический максимум: $ 0,030447 $ 0,030447 $ 0,030447 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0002432 $ 0,0002432 $ 0,0002432 Узнайте больше о цене KingdomStarter (KDG)

Токеномика KingdomStarter (KDG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KingdomStarter (KDG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KDG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KDG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KDG, изучите текущую цену KDG!

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