Токеномика KingdomStarter (KDG)

Токеномика KingdomStarter (KDG)

Откройте для себя ключевую информацию о KingdomStarter (KDG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KingdomStarter (KDG)

KingdomStarter - это децентрализованная платформа для сбора средств, которая позволяет проектам привлекать капитал по нескольким цепочкам, а также предоставляет им эксклюзивную поддержку для развития через наши услуги, включая создание сообщества, маркетинг, консультирование, расширение партнерства, техническое обслуживание и т.д. Она также дает инвесторам возможность получить ранний доступ к топовым проектам и инвестировать в продажу токенов на начальном этапе.

Официальный сайт:
https://kingdomstarter.io/
Whitepaper:
https://docs.kingdomgame.org/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6

Токеномика и анализ цен KingdomStarter (KDG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KingdomStarter (KDG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 129,14K
$ 129,14K$ 129,14K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 531,00M
$ 531,00M$ 531,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 243,20K
$ 243,20K$ 243,20K
Исторический максимум:
$ 0,030447
$ 0,030447$ 0,030447
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0002432
$ 0,0002432$ 0,0002432

Токеномика KingdomStarter (KDG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KingdomStarter (KDG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KDG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KDG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KDG, изучите текущую цену KDG!

Как купить KDG

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История цены KingdomStarter (KDG)

Анализ истории цены KDG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KDG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.