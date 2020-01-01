Токеномика Kadena (KDA) Откройте для себя ключевую информацию о Kadena (KDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kadena (KDA) Kadena предлагает единственный в отрасли Proof-of-Work блокчейн 1 уровня, бесконечно масштабируемый, безопасный и децентрализованный. Его производительность на уровне инфраструктуры и непроницаемая сеть позволяют пользователям разрабатывать системы с повышенной эффективностью, используя язык смарт-контрактов Kadena Pact, ориентированный на безопасность. Официальный сайт: http://kadena.io/ Whitepaper: https://www.kadena.io/whitepapers Обозреватель блоков: https://explorer.chainweb.com/mainnet Купить KDA сейчас!

Токеномика и анализ цен Kadena (KDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kadena (KDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,49M $ 129,49M $ 129,49M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 321,24M $ 321,24M $ 321,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 403,10M $ 403,10M $ 403,10M Исторический максимум: $ 1,9847 $ 1,9847 $ 1,9847 Исторический минимум: $ 0,12130507 $ 0,12130507 $ 0,12130507 Текущая цена: $ 0,4031 $ 0,4031 $ 0,4031 Узнайте больше о цене Kadena (KDA)

Токеномика Kadena (KDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kadena (KDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KDA, изучите текущую цену KDA!

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