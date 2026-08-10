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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Katana Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Katana Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Katana Network (KAT) за сегодня

Технический анализ Katana Network (KAT) за сегодня

Страница анализа Katana Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Katana Network ниже.

Изменение цены Katana Network (KAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,004665--+9,45%-14,35%-53,79%
Узнайте больше о цене Katana Network

Технические индикаторы Katana Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Katana Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,004667
0,004667
R2
0,004667
0,004666
R1
0,004666
0,004666
PP
0,004666
0,004666
S1
0,004665
0,004665
S2
0,004665
0,004665
S3
0,004664
0,004665

Рыночные сигналы Katana Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,36M
$6,51 M
$7,87 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Katana Network

Чистый притокЦена KATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,29 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06$0,06 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Katana Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAT/USDT
$0,004666
$0,004666$0,004666
+0,21%
39.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KAT в USD

Сумма

KAT
KAT
USD
USD

1 KAT = 0,004665 USD

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