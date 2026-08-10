Технический анализ Katana Network (KAT) за сегодня Страница анализа Katana Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Katana Network ниже. Регистрация

Изменение цены Katana Network (KAT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,004665 -- +9,45% -14,35% -53,79%

Технические индикаторы Katana Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Katana Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,004667 0,004667 R2 0,004667 0,004666 R1 0,004666 0,004666 PP 0,004666 0,004666 S1 0,004665 0,004665 S2 0,004665 0,004665 S3 0,004664 0,004665

Рыночные сигналы Katana Network Текущий чистый объем открытых ордеров -1,36M $6,51 M $7,87 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,05 M 7-дневные активные продажи $0,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Katana Network Чистый приток Цена KATUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,02 M 0,00 2026-08-09 $0,00 M 0,00 2026-08-08 $0,29 M 0,00 2026-08-07 $0,02 M 0,00 2026-08-06 $0,06 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Katana Network (KAT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Katana Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч KAT / USDT $0,004666 $0,004666 $0,004666 +0,21% 39.01M (USDT) Торговля