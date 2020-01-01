Токеномика Simpson Harris (KAMA) Откройте для себя ключевую информацию о Simpson Harris (KAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Simpson Harris (KAMA) Simpson Harris – это мемкоин в сети Ethereum. Официальный сайт: https://simpsonharris.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa2b904BeE594ee6e573E358f9c58bcCe9F0492c1 Купить KAMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Simpson Harris (KAMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Simpson Harris (KAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,05K $ 5,05K $ 5,05K Исторический максимум: $ 0,000000007 $ 0,000000007 $ 0,000000007 Исторический минимум: $ 0,000000000018000833 $ 0,000000000018000833 $ 0,000000000018000833 Текущая цена: $ 0,000000000012 $ 0,000000000012 $ 0,000000000012 Узнайте больше о цене Simpson Harris (KAMA)

Токеномика Simpson Harris (KAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Simpson Harris (KAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAMA, изучите текущую цену KAMA!

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