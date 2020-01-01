Токеномика Simpson Harris (KAMA)

Токеномика Simpson Harris (KAMA)

Откройте для себя ключевую информацию о Simpson Harris (KAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Simpson Harris (KAMA)

Simpson Harris – это мемкоин в сети Ethereum.

Официальный сайт:
https://simpsonharris.xyz/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa2b904BeE594ee6e573E358f9c58bcCe9F0492c1

Токеномика и анализ цен Simpson Harris (KAMA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Simpson Harris (KAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,05K
$ 5,05K$ 5,05K
Исторический максимум:
$ 0,000000007
$ 0,000000007$ 0,000000007
Исторический минимум:
$ 0,000000000018000833
$ 0,000000000018000833$ 0,000000000018000833
Текущая цена:
$ 0,000000000012
$ 0,000000000012$ 0,000000000012

Токеномика Simpson Harris (KAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Simpson Harris (KAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KAMA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KAMA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAMA, изучите текущую цену KAMA!

Как купить KAMA

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История цены Simpson Harris (KAMA)

Анализ истории цены KAMA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KAMA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.