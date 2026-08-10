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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Kaito, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Kaito, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Kaito (KAITO) за сегодня

Технический анализ Kaito (KAITO) за сегодня

Страница анализа Kaito предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAITO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kaito ниже.

Изменение цены Kaito (KAITO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,6807---30,86%+4,98%+43,03%
Узнайте больше о цене Kaito

Технические индикаторы Kaito

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kaito на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 1
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,685
0,682
R2
0,682
0,6789
R1
0,6768
0,6769
PP
0,6738
0,6738
S1
0,6686
0,6707
S2
0,6656
0,6687
S3
0,6604
0,6656

Рыночные сигналы Kaito

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,35M
$3,27 M
$3,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,35M
3-дневные активные покупки
$17,14 M
3-дневные активные продажи
$16,79 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,13M
7-дневные активные покупки
$21,28 M
7-дневные активные продажи
$21,15 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Kaito

Чистый притокЦена KAITOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,12 M0,69
2026-08-09$0,01 M0,68
2026-08-08-$0,24 M0,71
2026-08-07$0,43 M0,93
2026-08-06$0,42 M0,91

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAITO/USDT
$0,6807
$0,6807$0,6807
-0,22%
274.58K (USDT)
KAITO/USDC
$0,6804
$0,6804$0,6804
-0,42%
80.48K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KAITO в USD

Сумма

KAITO
KAITO
USD
USD

1 KAITO = 0,6807 USD

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