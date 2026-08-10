Технический анализ Kaito (KAITO) за сегодня Страница анализа Kaito предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAITO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Kaito ниже. Регистрация

Изменение цены Kaito (KAITO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,6807 -- -30,86% +4,98% +43,03%

Технические индикаторы Kaito

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Kaito на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 12 Нейтрально 1 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,685 0,682 R2 0,682 0,6789 R1 0,6768 0,6769 PP 0,6738 0,6738 S1 0,6686 0,6707 S2 0,6656 0,6687 S3 0,6604 0,6656

Рыночные сигналы Kaito Текущий чистый объем открытых ордеров -0,35M $3,27 M $3,62 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,35M 3-дневные активные покупки $17,14 M 3-дневные активные продажи $16,79 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,13M 7-дневные активные покупки $21,28 M 7-дневные активные продажи $21,15 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Kaito Чистый приток Цена KAITOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,12 M 0,69 2026-08-09 $0,01 M 0,68 2026-08-08 -$0,24 M 0,71 2026-08-07 $0,43 M 0,93 2026-08-06 $0,42 M 0,91 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Kaito (KAITO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kaito в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч KAITO / USDT $0,6807 $0,6807 $0,6807 -0,22% 274.58K (USDT) Торговля KAITO / USDC $0,6804 $0,6804 $0,6804 -0,42% 80.48K (USDT) Торговля