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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KAIO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по KAIO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ KAIO (KAIO) за сегодня

Технический анализ KAIO (KAIO) за сегодня

Страница анализа KAIO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике KAIO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе KAIO ниже.

Изменение цены KAIO (KAIO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01849--+7,18%-8,24%-81,85%
Узнайте больше о цене KAIO

Поток капитала KAIO

Чистый притокЦена KAIOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,02
2026-08-09$0,00 M0,02
2026-08-08$0,03 M0,02
2026-08-07-$0,01 M0,02
2026-08-06-$0,01 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о KAIO

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы KAIO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAIO/USDC
$0,01835
$0,01835$0,01835
+15,84%
3.11M (USDT)
KAIO/USDT
$0,01849
$0,01849$0,01849
+16,80%
3.71M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор KAIO в USD

Сумма

KAIO
KAIO
USD
USD

1 KAIO = 0,01849 USD

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