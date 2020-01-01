Токеномика KAIF Platform (KAF) Откройте для себя ключевую информацию о KAIF Platform (KAF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KAIF Platform (KAF) KAIF — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет настраиваемый цифровой двойник пользователям, стремящимся к личностному росту, развитию навыков и автоматизации повседневной деятельности. Все персональные данные, знания и опыт хранятся в Цифровом паспорте и могут быть использованы пользователем в любых других сервисах. Официальный сайт: https://kaif-platform.com Whitepaper: https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b Купить KAF сейчас!

Токеномика и анализ цен KAIF Platform (KAF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KAIF Platform (KAF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 809,71M $ 809,71M $ 809,71M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 791,09K $ 791,09K $ 791,09K Исторический максимум: $ 0,4343 $ 0,4343 $ 0,4343 Исторический минимум: $ 0,000354050882766521 $ 0,000354050882766521 $ 0,000354050882766521 Текущая цена: $ 0,000977 $ 0,000977 $ 0,000977 Узнайте больше о цене KAIF Platform (KAF)

Токеномика KAIF Platform (KAF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KAIF Platform (KAF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KAF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KAF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAF, изучите текущую цену KAF!

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