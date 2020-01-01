Токеномика KAIF Platform (KAF)

Токеномика KAIF Platform (KAF)

Откройте для себя ключевую информацию о KAIF Platform (KAF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о KAIF Platform (KAF)

KAIF — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет настраиваемый цифровой двойник пользователям, стремящимся к личностному росту, развитию навыков и автоматизации повседневной деятельности. Все персональные данные, знания и опыт хранятся в Цифровом паспорте и могут быть использованы пользователем в любых других сервисах.

Официальный сайт:
https://kaif-platform.com
Whitepaper:
https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b

Токеномика и анализ цен KAIF Platform (KAF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене KAIF Platform (KAF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 809,71M
$ 809,71M$ 809,71M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 791,09K
$ 791,09K$ 791,09K
Исторический максимум:
$ 0,4343
$ 0,4343$ 0,4343
Исторический минимум:
$ 0,000354050882766521
$ 0,000354050882766521$ 0,000354050882766521
Текущая цена:
$ 0,000977
$ 0,000977$ 0,000977

Токеномика KAIF Platform (KAF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики KAIF Platform (KAF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KAF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KAF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KAF, изучите текущую цену KAF!

Как купить KAF

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История цены KAIF Platform (KAF)

Анализ истории цены KAF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KAF

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.