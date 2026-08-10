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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Juventus, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Juventus, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Juventus (JUV) за сегодня

Технический анализ Juventus (JUV) за сегодня

Страница анализа Juventus предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JUV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Juventus ниже.

Изменение цены Juventus (JUV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3194--+4,89%-0,53%-36,59%
Узнайте больше о цене Juventus

Поток капитала Juventus

Чистый притокЦена JUVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,32
2026-08-09$0,01 M0,32
2026-08-08-$0,01 M0,32
2026-08-07-$0,01 M0,32
2026-08-06-$0,02 M0,32

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JUV/USDT
$0,3194
$0,3194$0,3194
-0,59%
178.27K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JUV в USD

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JUV
JUV
USD
USD

1 JUV = 0,3194 USD

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