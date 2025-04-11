Что такое CUZ (JUSTCUZ)

Вскоре после освобождения CZ (Чанпэн Чжао) предложил посвятить себя филантропическому образованию и основал образовательную платформу @GiggleAcademy. В Твиттере он публично набирал художников для создания иллюстрированных книг, и @JustCuzTheBook – это художник, сотрудничающий с CZ. #JustCuz – это название книги с картинками, созданной этим художником, с главным героем по имени Cuz. Три дня назад эта иллюстрированная книга была официально представлена на платформе @GiggleAcademy. С точки зрения предыстории, $JUSTCUZ является редким нативным мемкоином, связанным с Binance, в текущем рыночном тренде, сфокусированным на нарративе «образование + филантропия», и завоевавшим определенный консенсус и актуальность в сообществе.

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CUZ Прогноз Цены

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JUSTCUZ на местную валюту

1 JUSTCUZ к VND ₫ 23.4179253 1 JUSTCUZ к AUD A$ 0.001452147 1 JUSTCUZ к GBP ￡ 0.000694108 1 JUSTCUZ к EUR € 0.000803704 1 JUSTCUZ к USD $ 0.0009133 1 JUSTCUZ к MYR RM 0.004036786 1 JUSTCUZ к TRY ₺ 0.034760198 1 JUSTCUZ к JPY ¥ 0.131085949 1 JUSTCUZ к RUB ₽ 0.076004826 1 JUSTCUZ к INR ₹ 0.078616864 1 JUSTCUZ к IDR Rp 15.221660578 1 JUSTCUZ к KRW ₩ 1.297296985 1 JUSTCUZ к PHP ₱ 0.052222494 1 JUSTCUZ к EGP ￡E. 0.04685229 1 JUSTCUZ к BRL R$ 0.005351938 1 JUSTCUZ к CAD C$ 0.001260354 1 JUSTCUZ к BDT ৳ 0.110993349 1 JUSTCUZ к NGN ₦ 1.458941952 1 JUSTCUZ к UAH ₴ 0.03781062 1 JUSTCUZ к VES Bs 0.0648443 1 JUSTCUZ к PKR Rs 0.256107586 1 JUSTCUZ к KZT ₸ 0.471984307 1 JUSTCUZ к THB ฿ 0.030568151 1 JUSTCUZ к TWD NT$ 0.029563521 1 JUSTCUZ к AED د.إ 0.003351811 1 JUSTCUZ к CHF Fr 0.000739773 1 JUSTCUZ к HKD HK$ 0.007078075 1 JUSTCUZ к MAD .د.م 0.00849369 1 JUSTCUZ к MXN $ 0.018567389

Источники CUZ

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