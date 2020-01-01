Токеномика Jet Fuel (JTF) Откройте для себя ключевую информацию о Jet Fuel (JTF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jet Fuel (JTF) JetFuel (JTF) – это основанный на блокчейне проект GameFi, который объединяет острые ощущения от авиасимуляторов с реальными преимуществами путешествий. Проект представляет инновационную модель «Играй и путешествуй» (Play-to-Travel), в которой игроки участвуют в захватывающем авиасимуляторе, вдохновленном воздушным боем, и зарабатывают токены JTF в качестве вознаграждения. В отличие от традиционных игр «Играй и зарабатывай» (Play-to-earn), в которых основное внимание уделяется внутриигровым активам, JetFuel предлагает ощутимую пользу, позволяя игрокам обменивать токены на реальные расходы на путешествия, такие как авиабилеты и туристические услуги. Официальный сайт: https://www.jet-fuel.xyz/ Whitepaper: https://jet-fuel.gitbook.io/jet-fuel Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4534240C4b56387025132C3149203F70BE91371b Купить JTF сейчас!

Токеномика и анализ цен Jet Fuel (JTF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jet Fuel (JTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,789 $ 0,789 $ 0,789 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000000181 $ 0,000000181 $ 0,000000181 Узнайте больше о цене Jet Fuel (JTF)

Токеномика Jet Fuel (JTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jet Fuel (JTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JTF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JTF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JTF, изучите текущую цену JTF!

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