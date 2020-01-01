Токеномика Jet Fuel (JTF)
Информация о Jet Fuel (JTF)
JetFuel (JTF) – это основанный на блокчейне проект GameFi, который объединяет острые ощущения от авиасимуляторов с реальными преимуществами путешествий. Проект представляет инновационную модель «Играй и путешествуй» (Play-to-Travel), в которой игроки участвуют в захватывающем авиасимуляторе, вдохновленном воздушным боем, и зарабатывают токены JTF в качестве вознаграждения. В отличие от традиционных игр «Играй и зарабатывай» (Play-to-earn), в которых основное внимание уделяется внутриигровым активам, JetFuel предлагает ощутимую пользу, позволяя игрокам обменивать токены на реальные расходы на путешествия, такие как авиабилеты и туристические услуги.
Токеномика и анализ цен Jet Fuel (JTF)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jet Fuel (JTF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Jet Fuel (JTF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Jet Fuel (JTF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов JTF, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов JTF.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JTF, изучите текущую цену JTF!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 JTF = 0,000000181 USD