Что такое Jet Fuel (JTF)

JetFuel (JTF) – это основанный на блокчейне проект GameFi, который объединяет острые ощущения от авиасимуляторов с реальными преимуществами путешествий. Проект представляет инновационную модель «Играй и путешествуй» (Play-to-Travel), в которой игроки участвуют в захватывающем авиасимуляторе, вдохновленном воздушным боем, и зарабатывают токены JTF в качестве вознаграждения. В отличие от традиционных игр «Играй и зарабатывай» (Play-to-earn), в которых основное внимание уделяется внутриигровым активам, JetFuel предлагает ощутимую пользу, позволяя игрокам обменивать токены на реальные расходы на путешествия, такие как авиабилеты и туристические услуги.

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Jet Fuel Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Jet Fuel, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена JTF в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Jet Fuel.

История цен Jet Fuel

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Как купить Jet Fuel (JTF)

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JTF на местную валюту

1 JTF к VND ₫ 13.84614 1 JTF к AUD A$ 0.0008586 1 JTF к GBP ￡ 0.0004104 1 JTF к EUR € 0.0004752 1 JTF к USD $ 0.00054 1 JTF к MYR RM 0.0023868 1 JTF к TRY ₺ 0.0205524 1 JTF к JPY ¥ 0.0775062 1 JTF к RUB ₽ 0.0449388 1 JTF к INR ₹ 0.0464832 1 JTF к IDR Rp 8.9999964 1 JTF к KRW ₩ 0.767043 1 JTF к PHP ₱ 0.0308772 1 JTF к EGP ￡E. 0.027702 1 JTF к BRL R$ 0.0031644 1 JTF к CAD C$ 0.0007452 1 JTF к BDT ৳ 0.0656262 1 JTF к NGN ₦ 0.8626176 1 JTF к UAH ₴ 0.022356 1 JTF к VES Bs 0.03834 1 JTF к PKR Rs 0.1514268 1 JTF к KZT ₸ 0.2790666 1 JTF к THB ฿ 0.0180738 1 JTF к TWD NT$ 0.0174798 1 JTF к AED د.إ 0.0019818 1 JTF к CHF Fr 0.0004374 1 JTF к HKD HK$ 0.004185 1 JTF к MAD .د.م 0.005022 1 JTF к MXN $ 0.0109782

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