Токеномика Joseon Mun (JSM) Откройте для себя ключевую информацию о Joseon Mun (JSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Joseon Mun (JSM) Joseon Mun - национальная валюта Чосона, первого юридически признанного кибергосударства в мире. Как национальная валюта, JSM является первой в мире криптовалютой, не имеющей запрета. Кроме того, будучи суверенным государством, Joseon обеспечивает правовую юрисдикцию, которая является безопасной гаванью для криптовалют и блокчейна. Официальный сайт: https://joseon.com/ Whitepaper: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Купить JSM сейчас!

Токеномика и анализ цен Joseon Mun (JSM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joseon Mun (JSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,199995 $ 0,199995 $ 0,199995 Исторический минимум: $ 0,000401903665605757 $ 0,000401903665605757 $ 0,000401903665605757 Текущая цена: $ 0,000397 $ 0,000397 $ 0,000397 Узнайте больше о цене Joseon Mun (JSM)

Токеномика Joseon Mun (JSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Joseon Mun (JSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JSM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JSM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JSM, изучите текущую цену JSM!

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