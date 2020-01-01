Токеномика Joseon Mun (JSM)

Токеномика Joseon Mun (JSM)

Откройте для себя ключевую информацию о Joseon Mun (JSM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Joseon Mun (JSM)

Joseon Mun - национальная валюта Чосона, первого юридически признанного кибергосударства в мире. Как национальная валюта, JSM является первой в мире криптовалютой, не имеющей запрета. Кроме того, будучи суверенным государством, Joseon обеспечивает правовую юрисдикцию, которая является безопасной гаванью для криптовалют и блокчейна.

Официальный сайт:
https://joseon.com/
Whitepaper:
https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d

Токеномика и анализ цен Joseon Mun (JSM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joseon Mun (JSM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,199995
$ 0,199995$ 0,199995
Исторический минимум:
$ 0,000401903665605757
$ 0,000401903665605757$ 0,000401903665605757
Текущая цена:
$ 0,000397
$ 0,000397$ 0,000397

Токеномика Joseon Mun (JSM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Joseon Mun (JSM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JSM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JSM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JSM, изучите текущую цену JSM!

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История цены Joseon Mun (JSM)

Анализ истории цены JSM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.