Что такое JProof (JPROOF)

$JPROOF – новая криптовалюта, построенная на блокчейне Solana и претендующая на то, чтобы выйти за рамки типичных мемкоинов, выступив против традиционной финансовой системы. В ее продвижении делается акцент на децентрализации и сопротивлении нынешней финансовой элите, а также утверждается, что ее поддерживает неоднозначная фигура Стью Питерс.

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JProof Прогноз Цены

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JPROOF на местную валюту

1 JPROOF к VND ₫ 1 127,94759 1 JPROOF к AUD A$ 0,0677446 1 JPROOF к GBP ￡ 0,0321127 1 JPROOF к EUR € 0,0382713 1 JPROOF к USD $ 0,04399 1 JPROOF к MYR RM 0,184758 1 JPROOF к TRY ₺ 1,7151701 1 JPROOF к JPY ¥ 6,2650558 1 JPROOF к RUB ₽ 3,5082025 1 JPROOF к INR ₹ 3,7514672 1 JPROOF к IDR Rp 709,5160297 1 JPROOF к PHP ₱ 2,4352864 1 JPROOF к EGP ￡E. 2,190702 1 JPROOF к BRL R$ 0,2489834 1 JPROOF к CAD C$ 0,0602663 1 JPROOF к BDT ৳ 5,3593017 1 JPROOF к NGN ₦ 69,6040573 1 JPROOF к UAH ₴ 1,8291042 1 JPROOF к VES Bs 4,13506 1 JPROOF к PKR Rs 12,3880239 1 JPROOF к KZT ₸ 22,3979484 1 JPROOF к THB ฿ 1,4353937 1 JPROOF к TWD NT$ 1,3175005 1 JPROOF к AED د.إ 0,1614433 1 JPROOF к CHF Fr 0,0360718 1 JPROOF к HKD HK$ 0,3444417 1 JPROOF к MAD .د.م 0,4033883 1 JPROOF к MXN $ 0,8463676

Источники JProof

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