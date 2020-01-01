Токеномика Joe Coin (JOECOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Joe Coin (JOECOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Joe Coin (JOECOIN) Вирусный мемкоин, основанный на популярном реакционном изображении. Официальный сайт: https://thejoecoin.com Whitepaper: https://www.thejoecoin.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x76e222b07c53d28b89b0bac18602810fc22b49a8 Купить JOECOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Joe Coin (JOECOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joe Coin (JOECOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,78M $ 67,78M $ 67,78M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 67,78M $ 67,78M $ 67,78M Исторический максимум: $ 0,09865 $ 0,09865 $ 0,09865 Исторический минимум: $ 0,000037432399304017 $ 0,000037432399304017 $ 0,000037432399304017 Текущая цена: $ 0,06778 $ 0,06778 $ 0,06778 Узнайте больше о цене Joe Coin (JOECOIN)

Токеномика Joe Coin (JOECOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Joe Coin (JOECOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOECOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOECOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOECOIN, изучите текущую цену JOECOIN!

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