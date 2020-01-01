Токеномика Jobchain (JOB) Откройте для себя ключевую информацию о Jobchain (JOB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jobchain (JOB) Jobchain позволяет любому человеку получать зарплату в криптовалюте. Официальный сайт: https://www.jobchain.com/ Whitepaper: https://www.jobchain.com/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdfbc9050f5b01df53512dcc39b4f2b2bbacd517a Купить JOB сейчас!

Токеномика и анализ цен Jobchain (JOB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jobchain (JOB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 9,86B $ 9,86B $ 9,86B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,39M $ 16,39M $ 16,39M Исторический максимум: $ 0,00041 $ 0,00041 $ 0,00041 Исторический минимум: $ 0,000000210450674987 $ 0,000000210450674987 $ 0,000000210450674987 Текущая цена: $ 0,0001639 $ 0,0001639 $ 0,0001639 Узнайте больше о цене Jobchain (JOB)

Токеномика Jobchain (JOB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jobchain (JOB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOB, изучите текущую цену JOB!

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