Токеномика Jingle (JINGLE) Откройте для себя ключевую информацию о Jingle (JINGLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jingle (JINGLE) Представляем $JINGLE – музыкальное движение мемов. Не просто монета. Это движение. Глобальная машина празднования, подпитываемая мемами. Криптовалютный троянский конь, созданный для вирусности – превращение мощного искусственного интеллекта, дегенеративного хаоса и культурных моментов в ориентированную на музыку экосистему, которой можно делиться. Виральный двигатель ИИ-мемов. Официальный сайт: https://jinglegorilla.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/WrDYG6miZG2UcXAGN6jQ73ukbigGEHbZovjY7GVpump Купить JINGLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Jingle (JINGLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jingle (JINGLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,02K $ 14,02K $ 14,02K Исторический максимум: $ 0,019 $ 0,019 $ 0,019 Исторический минимум: $ 0,01692621565777358 $ 0,01692621565777358 $ 0,01692621565777358 Текущая цена: $ 0,00001402 $ 0,00001402 $ 0,00001402 Узнайте больше о цене Jingle (JINGLE)

Токеномика Jingle (JINGLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jingle (JINGLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JINGLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JINGLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JINGLE, изучите текущую цену JINGLE!

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