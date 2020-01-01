Токеномика Jingle (JINGLE)

Токеномика Jingle (JINGLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Jingle (JINGLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Jingle (JINGLE)

Представляем $JINGLE – музыкальное движение мемов. Не просто монета. Это движение. Глобальная машина празднования, подпитываемая мемами. Криптовалютный троянский конь, созданный для вирусности – превращение мощного искусственного интеллекта, дегенеративного хаоса и культурных моментов в ориентированную на музыку экосистему, которой можно делиться. Виральный двигатель ИИ-мемов.

Официальный сайт:
https://jinglegorilla.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/WrDYG6miZG2UcXAGN6jQ73ukbigGEHbZovjY7GVpump

Токеномика и анализ цен Jingle (JINGLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jingle (JINGLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 999,91M
$ 999,91M$ 999,91M
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 14,02K
$ 14,02K$ 14,02K
Исторический максимум:
$ 0,019
$ 0,019$ 0,019
Исторический минимум:
$ 0,01692621565777358
$ 0,01692621565777358$ 0,01692621565777358
Текущая цена:
$ 0,00001402
$ 0,00001402$ 0,00001402

Токеномика Jingle (JINGLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Jingle (JINGLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JINGLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JINGLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JINGLE, изучите текущую цену JINGLE!

Как купить JINGLE

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История цены Jingle (JINGLE)

Анализ истории цены JINGLE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены JINGLE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.