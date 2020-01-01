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Технический анализ Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) за сегодня

Технический анализ Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) за сегодня

Страница анализа Jimothy The Raccoon предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JIMOTHY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Jimothy The Raccoon ниже.

Изменение цены Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008034--+28,64%+100,85%+100,85%
Узнайте больше о цене Jimothy The Raccoon

Технические индикаторы Jimothy The Raccoon

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Jimothy The Raccoon на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 17
Нейтрально 5
Покупка 4
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 5Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00828
0,00828
R2
0,00828
0,00828
R1
0,00828
0,00828
PP
0,00828
0,00828
S1
0,00828
0,00828
S2
0,00828
0,00828
S3
0,00828
0,00828

Рыночные сигналы Jimothy The Raccoon

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,14 M
$0,15 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,11M
3-дневные активные покупки
$14,66 M
3-дневные активные продажи
$14,76 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,07M
7-дневные активные покупки
$16,20 M
7-дневные активные продажи
$16,27 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Jimothy The Raccoon

Чистый притокЦена JIMOTHYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JIMOTHY/USD1
$0,008129
$0,008129$0,008129
-5,83%
6.31M (USDT)
JIMOTHY/USDT
$0,008034
$0,008034$0,008034
-6,93%
28.91M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JIMOTHY в USD

Сумма

JIMOTHY
JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0,008033 USD

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