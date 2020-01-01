Технический анализ Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) за сегодня Страница анализа Jimothy The Raccoon предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JIMOTHY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Jimothy The Raccoon ниже. Регистрация

Изменение цены Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,008034 -- +28,64% +100,85% +100,85%

Технические индикаторы Jimothy The Raccoon

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Jimothy The Raccoon на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 17 Нейтрально 5 Покупка 4 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 3 Нейтрально 5 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00828 0,00828 R2 0,00828 0,00828 R1 0,00828 0,00828 PP 0,00828 0,00828 S1 0,00828 0,00828 S2 0,00828 0,00828 S3 0,00828 0,00828

Рыночные сигналы Jimothy The Raccoon Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,14 M $0,15 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,11M 3-дневные активные покупки $14,66 M 3-дневные активные продажи $14,76 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,07M 7-дневные активные покупки $16,20 M 7-дневные активные продажи $16,27 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Jimothy The Raccoon Чистый приток Цена JIMOTHYUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Jimothy The Raccoon в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч JIMOTHY / USD1 $0,008129 $0,008129 $0,008129 -5,83% 6.31M (USDT) Торговля JIMOTHY / USDT $0,008034 $0,008034 $0,008034 -6,93% 28.91M (USDT) Торговля