Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Jellyjelly, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Jellyjelly, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о JELLYJELLY

Информация о цене JELLYJELLY

Что такое JELLYJELLY

Официальный сайт JELLYJELLY

Токеномика JELLYJELLY

Прогноз цен JELLYJELLY

История JELLYJELLY

Руководство по покупке JELLYJELLY

Конвертер валют JELLYJELLY в фиат

JELLYJELLY на споте

Фьючерсы JELLYJELLY USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ jellyjelly (JELLYJELLY) за сегодня

Технический анализ jellyjelly (JELLYJELLY) за сегодня

Страница анализа jellyjelly предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике JELLYJELLY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе jellyjelly ниже.

Изменение цены jellyjelly (JELLYJELLY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,057292--+0,21%+3,20%-21,36%
Узнайте больше о цене jellyjelly

Технические индикаторы Jellyjelly

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Jellyjelly на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 1
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05759
0,05758
R2
0,05758
0,05758
R1
0,05758
0,05758
PP
0,05757
0,05757
S1
0,05757
0,05757
S2
0,05756
0,05757
S3
0,05756
0,05756

Рыночные сигналы Jellyjelly

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,24M
$6,10 M
$6,34 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,14 M
7-дневные активные продажи
$0,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Jellyjelly

Чистый притокЦена JELLYJELLYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о jellyjelly

Торгуйте jellyjelly (JELLYJELLY) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы jellyjelly в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JELLYJELLY/USDT
$0,057292
$0,057292$0,057292
-2,78%
1.52M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор JELLYJELLY в USD

Сумма

JELLYJELLY
JELLYJELLY
USD
USD

1 JELLYJELLY = 0,057292 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.