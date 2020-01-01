Токеномика Jade ARdinals (JD98) Откройте для себя ключевую информацию о Jade ARdinals (JD98), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jade ARdinals (JD98) Добро пожаловать в ARdinals, где инновации встречаются с элегантностью в царстве цифровых коллекционных предметов. Наша ультрасовременная платформа Jade ARdinals призвана повысить уровень ваших Ordinals благодаря дополненной реальности и новаторской механике DeFi. Работающая на базе $JD98 BRC20, ARdinals находится на переднем крае революции в сфере цифровых коллекционных предметов, предлагая уникальный и захватывающий опыт как для создателей, так и для коллекционеров. Официальный сайт: https://jade98.io Обозреватель блоков: https://unisat.io/runes/detail/840000:1799 Купить JD98 сейчас!

Токеномика и анализ цен Jade ARdinals (JD98) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jade ARdinals (JD98), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,524 $ 1,524 $ 1,524 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0096 $ 0,0096 $ 0,0096 Узнайте больше о цене Jade ARdinals (JD98)

Токеномика Jade ARdinals (JD98): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jade ARdinals (JD98) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JD98, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JD98. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JD98, изучите текущую цену JD98!

Как купить JD98 Заинтересованы в добавлении Jade ARdinals (JD98) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки JD98, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить JD98 на MEXC прямо сейчас!

История цены Jade ARdinals (JD98) Анализ истории цены JD98 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены JD98 прямо сейчас!

Прогноз цены JD98 Хотите узнать, куда может двигаться JD98? Наша страница прогноза цены JD98 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена JD98 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!