Токеномика Storm Warfare (JAN) Откройте для себя ключевую информацию о Storm Warfare (JAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Storm Warfare (JAN) Новаторская бесплатная коллекционная карточная игра, в которой оживают культовые поля сражений Второй мировой войны. В игре органично сочетаются захватывающий дух стратегической войны и революционная мощь экосистемы web3, где игроки по-настоящему владеют и торгуют своими внутриигровыми активами. Официальный сайт: www.stormwarfare.com Whitepaper: https://docs.stormwarfare.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5a9261B023692405F2F680240C6B010638e416Dd Купить JAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Storm Warfare (JAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Storm Warfare (JAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Исторический максимум: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 Исторический минимум: $ 0,002192324220484454 $ 0,002192324220484454 $ 0,002192324220484454 Текущая цена: $ 0,002214 $ 0,002214 $ 0,002214 Узнайте больше о цене Storm Warfare (JAN)

Токеномика Storm Warfare (JAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Storm Warfare (JAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAN, изучите текущую цену JAN!

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