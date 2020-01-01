Токеномика Stool Prisondente (JAILSTOOL) Откройте для себя ключевую информацию о Stool Prisondente (JAILSTOOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stool Prisondente (JAILSTOOL) Противоречивые маневры Дэйва Портного, известного в социальных сетях под ником @stoolpresidente, вызвали негативную реакцию, поскольку он якобы накачивал стоимость акций, а затем сбрасывал их, что послужило толчком к появлению криптовалюты, получившей название «Stool Prisondente in jail». Официальный сайт: https://getjailstool.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AxriehR6Xw3adzHopnvMn7GcpRFcD41ddpiTWMg6pump Купить JAILSTOOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Stool Prisondente (JAILSTOOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stool Prisondente (JAILSTOOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,31M $ 3,31M $ 3,31M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,211 $ 0,211 $ 0,211 Исторический минимум: $ 0,000340761652952793 $ 0,000340761652952793 $ 0,000340761652952793 Текущая цена: $ 0,003307 $ 0,003307 $ 0,003307 Узнайте больше о цене Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Токеномика Stool Prisondente (JAILSTOOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stool Prisondente (JAILSTOOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JAILSTOOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JAILSTOOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAILSTOOL, изучите текущую цену JAILSTOOL!

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