Токеномика Jambo (J) Откройте для себя ключевую информацию о Jambo (J), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Jambo (J) Jambo создает крупнейшую в мире ончейн сеть мобильной связи на базе JamboPhone. Официальный сайт: https://www.jambo.technology/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Jambjx1oJoZNBZiqbiF9TqgatEZPdyfvYa9WVsKNzUh Купить J сейчас!

Токеномика и анализ цен Jambo (J) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Jambo (J), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,74M $ 20,74M $ 20,74M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 161,01M $ 161,01M $ 161,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 128,80M $ 128,80M $ 128,80M Исторический максимум: $ 3,8889 $ 3,8889 $ 3,8889 Исторический минимум: $ 0,12144083243791587 $ 0,12144083243791587 $ 0,12144083243791587 Текущая цена: $ 0,1288 $ 0,1288 $ 0,1288 Узнайте больше о цене Jambo (J)

Токеномика Jambo (J): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Jambo (J) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов J, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов J. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой J, изучите текущую цену J!

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