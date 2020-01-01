Токеномика ITSWAP (IT) Откройте для себя ключевую информацию о ITSWAP (IT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ITSWAP (IT) Передовая децентрализованная биржевая платформа, предназначенная для беспрепятственного и безопасного свопа токенов. Название ITSWAP отражает нашу миссию – сделать своп токенов интуитивно понятным, надежным и молниеносным в мире децентрализованных финансов (DeFi). Официальный сайт: https://itswap.cc/ Whitepaper: https://faq.itswap.cc/what-are-itswap-tokens-and-the-swap-platform Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf3bc2715eaBc146328a2C56b2ee2CbED9eC98FC4 Купить IT сейчас!

Токеномика и анализ цен ITSWAP (IT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ITSWAP (IT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 13 $ 13 $ 13 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000000031 $ 0,000000031 $ 0,000000031 Узнайте больше о цене ITSWAP (IT)

Токеномика ITSWAP (IT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ITSWAP (IT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IT, изучите текущую цену IT!

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История цены ITSWAP (IT) Анализ истории цены IT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены IT прямо сейчас!

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