Технический анализ Irys (IRYS) за сегодня Страница анализа Irys предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IRYS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Irys ниже. Регистрация

Изменение цены Irys (IRYS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01548 -- -2,71% +15,60% -70,68%

Технические индикаторы Irys

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Irys на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01555 0,01554 R2 0,01554 0,01554 R1 0,01554 0,01554 PP 0,01553 0,01553 S1 0,01553 0,01553 S2 0,01552 0,01553 S3 0,01552 0,01552

Рыночные сигналы Irys Текущий чистый объем открытых ордеров -0,24M $2,09 M $2,34 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,08 M 3-дневные активные продажи $0,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,22 M 7-дневные активные продажи $0,22 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Irys Чистый приток Цена IRYSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 0,02 2026-08-09 -$0,02 M 0,02 2026-08-08 $0,04 M 0,02 2026-08-07 -$0,02 M 0,02 2026-08-06 $0,02 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Irys (IRYS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Irys в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч IRYS / USDT $0,01548 $0,01548 $0,01548 -2,82% 4.62M (USDT) Торговля IRYS / USDC $0,01542 $0,01542 $0,01542 -3,74% 3.62M (USDT) Торговля