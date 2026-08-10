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Технический анализ Irys (IRYS) за сегодня

Технический анализ Irys (IRYS) за сегодня

Страница анализа Irys предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IRYS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Irys ниже.

Изменение цены Irys (IRYS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01548---2,71%+15,60%-70,68%
Узнайте больше о цене Irys

Технические индикаторы Irys

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Irys на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01555
0,01554
R2
0,01554
0,01554
R1
0,01554
0,01554
PP
0,01553
0,01553
S1
0,01553
0,01553
S2
0,01552
0,01553
S3
0,01552
0,01552

Рыночные сигналы Irys

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,24M
$2,09 M
$2,34 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,22 M
7-дневные активные продажи
$0,22 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Irys

Чистый притокЦена IRYSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,02
2026-08-09-$0,02 M0,02
2026-08-08$0,04 M0,02
2026-08-07-$0,02 M0,02
2026-08-06$0,02 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Irys

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IRYS/USDT
$0,01548
$0,01548$0,01548
-2,82%
4.62M (USDT)
IRYS/USDC
$0,01542
$0,01542$0,01542
-3,74%
3.62M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор IRYS в USD

Сумма

IRYS
IRYS
USD
USD

1 IRYS = 0,01548 USD

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