Токеномика Charged Particles (IONX)

Токеномика Charged Particles (IONX)

Откройте для себя ключевую информацию о Charged Particles (IONX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Charged Particles (IONX)

Charged Particles - это протокол, позволяющий пользователям вкладывать токены ERC-20, ERC-721 и ERC-1155 в NFT. Дефицитный NFT (например, предмет искусства, коллекционирования, виртуальная недвижимость, внутриигровой предмет и т.д.) теперь может быть превращен в корзину, содержащую ряд других токенов. Основная сумма может быть заблокирована по времени внутри NFT, а благодаря интеграции с Aave's Tokens программируемая доходность этих активов, генерирующих доходность DeFi, доступна всего в несколько кликов.

Официальный сайт:
https://charged.fi/
Whitepaper:
https://docs.charged.fi/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x02d3a27ac3f55d5d91fb0f52759842696a864217

Токеномика и анализ цен Charged Particles (IONX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Charged Particles (IONX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 112,10K
$ 112,10K$ 112,10K
Исторический максимум:
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,001121
$ 0,001121$ 0,001121

Токеномика Charged Particles (IONX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Charged Particles (IONX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IONX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IONX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IONX, изучите текущую цену IONX!

Как купить IONX

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История цены Charged Particles (IONX)

Анализ истории цены IONX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IONX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.