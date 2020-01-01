Токеномика Charged Particles (IONX) Откройте для себя ключевую информацию о Charged Particles (IONX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Charged Particles (IONX) Charged Particles - это протокол, позволяющий пользователям вкладывать токены ERC-20, ERC-721 и ERC-1155 в NFT. Дефицитный NFT (например, предмет искусства, коллекционирования, виртуальная недвижимость, внутриигровой предмет и т.д.) теперь может быть превращен в корзину, содержащую ряд других токенов. Основная сумма может быть заблокирована по времени внутри NFT, а благодаря интеграции с Aave's Tokens программируемая доходность этих активов, генерирующих доходность DeFi, доступна всего в несколько кликов. Официальный сайт: https://charged.fi/ Whitepaper: https://docs.charged.fi/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x02d3a27ac3f55d5d91fb0f52759842696a864217 Купить IONX сейчас!

Токеномика и анализ цен Charged Particles (IONX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Charged Particles (IONX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 112,10K $ 112,10K $ 112,10K Исторический максимум: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,001121 $ 0,001121 $ 0,001121 Узнайте больше о цене Charged Particles (IONX)

Токеномика Charged Particles (IONX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Charged Particles (IONX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IONX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IONX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IONX, изучите текущую цену IONX!

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