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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по IO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по IO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ IO (IO) за сегодня

Технический анализ IO (IO) за сегодня

Страница анализа IO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе IO ниже.

Изменение цены IO (IO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1258---1,32%-26,50%-17,05%
Узнайте больше о цене IO

Технические индикаторы IO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот IO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 11
Нейтрально 10
Покупка 5
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 5Покупка 4
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1256
0,1256
R2
0,1256
0,1255
R1
0,1255
0,1255
PP
0,1255
0,1255
S1
0,1254
0,1254
S2
0,1254
0,1254
S3
0,1253
0,1254

Рыночные сигналы IO

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,07M
$2,00 M
$1,93 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,14 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,30 M
7-дневные активные продажи
$0,28 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала IO

Чистый притокЦена IOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,13
2026-08-09$0,12 M0,13
2026-08-08-$0,01 M0,12
2026-08-07-$0,02 M0,12
2026-08-06-$0,02 M0,12

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о IO

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IO/USDT
$0,12574
$0,12574$0,12574
-2,78%
2.52M (USDT)
IO/USDC
$0,12555
$0,12555$0,12555
-2,71%
429.50K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор IO в USD

Сумма

IO
IO
USD
USD

1 IO = 0,1258 USD

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