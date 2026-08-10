Технический анализ IO (IO) за сегодня
Изменение цены IO (IO)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,1258
|--
|-1,32%
|-26,50%
|-17,05%
Технические индикаторы IO
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот IO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 5
|Нейтрально 5
|Покупка 4
|Технические индикаторы:
|Активная продажа
|Продажа 6
|Нейтрально 5
|Покупка 1
Рыночные сигналы IO
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала IO
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,00 M
|0,13
|2026-08-09
|$0,12 M
|0,13
|2026-08-08
|-$0,01 M
|0,12
|2026-08-07
|-$0,02 M
|0,12
|2026-08-06
|-$0,02 M
|0,12
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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