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Технический анализ Infinex (INX) за сегодня

Технический анализ Infinex (INX) за сегодня

Страница анализа Infinex предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике INX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Infinex ниже.

Изменение цены Infinex (INX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00809--+2,82%+7,79%-33,86%
Узнайте больше о цене Infinex

Технические индикаторы Infinex

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Infinex на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 7
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 7Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00817
0,00814
R2
0,00814
0,00812
R1
0,00812
0,00811
PP
0,00809
0,00809
S1
0,00807
0,00807
S2
0,00804
0,00806
S3
0,00802
0,00804

Рыночные сигналы Infinex

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,74M
$7,63 M
$8,37 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,78 M
3-дневные активные продажи
$0,76 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$1,58 M
7-дневные активные продажи
$1,56 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Infinex

Чистый притокЦена INXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,01
2026-08-09$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,01 M0,01
2026-08-07-$0,03 M0,01
2026-08-06-$0,04 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
INX/USDT
$0,008095
$0,008095$0,008095
-2,05%
8.47M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор INX в USD

Сумма

INX
INX
USD
USD

1 INX = 0,00809 USD

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