Токеномика Industry Sonic (INSN) Откройте для себя ключевую информацию о Industry Sonic (INSN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Industry Sonic (INSN) IndustrySonic – это проект, который будет работать с целью сдачи в аренду виртуальных GPU и предоставления большего количества услуг ИИ. Эта платформа облегчает создание и монетизацию ИИ-агентов в режиме «подключай и играй». Повышая целостность и удобство использования данных в блокчейн-приложениях, IndustrySonic поддерживает разработку и внедрение решений на основе ИИ в различных отраслях. Официальный сайт: https://www.industrysonic.xyz/ Whitepaper: https://industrysonic.gitbook.io/industry-sonic-whitepaper-v-1.0 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa0600d65366e16a3c27faecbb110eb2e150e48e1 Купить INSN сейчас!

Токеномика и анализ цен Industry Sonic (INSN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Industry Sonic (INSN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1189 $ 0,1189 $ 0,1189 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00004547 $ 0,00004547 $ 0,00004547 Узнайте больше о цене Industry Sonic (INSN)

Токеномика Industry Sonic (INSN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Industry Sonic (INSN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INSN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INSN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INSN, изучите текущую цену INSN!

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