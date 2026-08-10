Технический анализ INIT (INIT) за сегодня Страница анализа INIT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике INIT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе INIT ниже. Регистрация

Изменение цены INIT (INIT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,05323 -- +8,36% -6,42% -47,13%

Технические индикаторы INIT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот INIT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 3 Покупка 22 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 3 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,05334 0,05332 R2 0,05332 0,05329 R1 0,05327 0,05328 PP 0,05325 0,05325 S1 0,0532 0,05322 S2 0,05318 0,05321 S3 0,05313 0,05318

Рыночные сигналы INIT Текущий чистый объем открытых ордеров -0,43M $4,61 M $5,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,07 M 3-дневные активные продажи $0,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,11 M 7-дневные активные продажи $0,11 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала INIT Чистый приток Цена INITUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,13 M 0,05 2026-08-09 -$0,25 M 0,05 2026-08-08 -$0,17 M 0,05 2026-08-07 -$0,16 M 0,05 2026-08-06 -$0,13 M 0,05 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте INIT (INIT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы INIT в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч INIT / USDT $0,05323 $0,05323 $0,05323 -1,13% 1.11M (USDT) Торговля