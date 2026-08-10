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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по INIT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по INIT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ INIT (INIT) за сегодня

Технический анализ INIT (INIT) за сегодня

Страница анализа INIT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике INIT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе INIT ниже.

Изменение цены INIT (INIT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05323--+8,36%-6,42%-47,13%
Узнайте больше о цене INIT

Технические индикаторы INIT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот INIT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 3
Покупка 22
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05334
0,05332
R2
0,05332
0,05329
R1
0,05327
0,05328
PP
0,05325
0,05325
S1
0,0532
0,05322
S2
0,05318
0,05321
S3
0,05313
0,05318

Рыночные сигналы INIT

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,43M
$4,61 M
$5,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,11 M
7-дневные активные продажи
$0,11 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала INIT

Чистый притокЦена INITUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,13 M0,05
2026-08-09-$0,25 M0,05
2026-08-08-$0,17 M0,05
2026-08-07-$0,16 M0,05
2026-08-06-$0,13 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о INIT

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
INIT/USDT
$0,05323
$0,05323$0,05323
-1,13%
1.11M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор INIT в USD

Сумма

INIT
INIT
USD
USD

1 INIT = 0,05323 USD

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