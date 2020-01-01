Токеномика Bware (INFRA) Откройте для себя ключевую информацию о Bware (INFRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bware (INFRA) Bware Labs стремится решить проблемы Web3 и стимулировать глобальное внедрение, предлагая самые высокопроизводительные и надежные в отрасли инфраструктурные услуги и средства разработки. Официальный сайт: https://bwarelabs.com/ Whitepaper: https://docs.blastapi.io/blast-protocol Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x013062189dc3dcc99e9Cee714c513033b8d99e3c Купить INFRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Bware (INFRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bware (INFRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 523,80K $ 523,80K $ 523,80K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 4,13M $ 4,13M $ 4,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,68M $ 12,68M $ 12,68M Исторический максимум: $ 2,7 $ 2,7 $ 2,7 Исторический минимум: $ 0,11333777928930475 $ 0,11333777928930475 $ 0,11333777928930475 Текущая цена: $ 0,1268 $ 0,1268 $ 0,1268 Узнайте больше о цене Bware (INFRA)

Токеномика Bware (INFRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bware (INFRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INFRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INFRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INFRA, изучите текущую цену INFRA!

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