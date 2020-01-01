Токеномика Bware (INFRA)

Токеномика Bware (INFRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Bware (INFRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bware (INFRA)

Bware Labs стремится решить проблемы Web3 и стимулировать глобальное внедрение, предлагая самые высокопроизводительные и надежные в отрасли инфраструктурные услуги и средства разработки.

Официальный сайт:
https://bwarelabs.com/
Whitepaper:
https://docs.blastapi.io/blast-protocol
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x013062189dc3dcc99e9Cee714c513033b8d99e3c

Токеномика и анализ цен Bware (INFRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bware (INFRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 523,80K
$ 523,80K$ 523,80K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 4,13M
$ 4,13M$ 4,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,68M
$ 12,68M$ 12,68M
Исторический максимум:
$ 2,7
$ 2,7$ 2,7
Исторический минимум:
$ 0,11333777928930475
$ 0,11333777928930475$ 0,11333777928930475
Текущая цена:
$ 0,1268
$ 0,1268$ 0,1268

Токеномика Bware (INFRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bware (INFRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INFRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INFRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INFRA, изучите текущую цену INFRA!

Как купить INFRA

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История цены Bware (INFRA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.