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Технический анализ The Index (INDEX) за сегодня

Технический анализ The Index (INDEX) за сегодня

Страница анализа The Index предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике INDEX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Index ниже.

Изменение цены The Index (INDEX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,011214--+67,62%+273,80%+273,80%
Узнайте больше о цене The Index

Технические индикаторы The Index

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Index на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 17
Нейтрально 5
Покупка 4
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 5Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01094
0,01091
R2
0,01091
0,01088
R1
0,01086
0,01086
PP
0,01083
0,01083
S1
0,01078
0,0108
S2
0,01075
0,01078
S3
0,0107
0,01075

Рыночные сигналы The Index

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала The Index

Чистый притокЦена INDEXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09-$0,01 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о The Index

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
INDEX/USD1
$0,011204
$0,011204$0,011204
-4,42%
5.17M (USDT)
INDEX/USDT
$0,011214
$0,011214$0,011214
-3,29%
6.55M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор INDEX в USD

Сумма

INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 0,011214 USD

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