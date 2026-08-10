Технический анализ The Index (INDEX) за сегодня Страница анализа The Index предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике INDEX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Index ниже. Регистрация

Изменение цены The Index (INDEX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,011214 -- +67,62% +273,80% +273,80%

Технические индикаторы The Index

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Index на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 17 Нейтрально 5 Покупка 4 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 3 Нейтрально 5 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01094 0,01091 R2 0,01091 0,01088 R1 0,01086 0,01086 PP 0,01083 0,01083 S1 0,01078 0,0108 S2 0,01075 0,01078 S3 0,0107 0,01075

Рыночные сигналы The Index Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,02 M $0,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,05 M 7-дневные активные продажи $0,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала The Index Чистый приток Цена INDEXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,01 2026-08-09 -$0,01 M 0,01 2026-08-08 $0,00 M 0,01 2026-08-07 $0,00 M 0,01 2026-08-06 $0,00 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте The Index (INDEX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Index в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч INDEX / USD1 $0,011204 $0,011204 $0,011204 -4,42% 5.17M (USDT) Торговля INDEX / USDT $0,011214 $0,011214 $0,011214 -3,29% 6.55M (USDT) Торговля