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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по INFINIT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по INFINIT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ INFINIT (IN) за сегодня

Технический анализ INFINIT (IN) за сегодня

Страница анализа INFINIT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе INFINIT ниже.

Изменение цены INFINIT (IN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03351--+6,58%-31,22%-49,83%
Узнайте больше о цене INFINIT

Технические индикаторы INFINIT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот INFINIT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 11
Покупка 10
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 9
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 7Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03358
0,03357
R2
0,03357
0,03356
R1
0,03356
0,03356
PP
0,03355
0,03355
S1
0,03354
0,03354
S2
0,03353
0,03354
S3
0,03352
0,03353

Рыночные сигналы INFINIT

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,41M
$4,62 M
$4,21 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,10 M
7-дневные активные продажи
$0,11 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала INFINIT

Чистый притокЦена INUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,03
2026-08-09$0,00 M0,03
2026-08-08$0,00 M0,03
2026-08-07$0,00 M0,03
2026-08-06$0,00 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IN/USDT
$0,03351
$0,03351$0,03351
-1,83%
2.04M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор IN в USD

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1 IN = 0,03351 USD

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