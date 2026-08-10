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Технический анализ Immunefi (IMU) за сегодня

Технический анализ Immunefi (IMU) за сегодня

Страница анализа Immunefi предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IMU, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Immunefi ниже.

Изменение цены Immunefi (IMU)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002673--+139,08%+97,85%+9,54%
Узнайте больше о цене Immunefi

Поток капитала Immunefi

Чистый притокЦена IMUUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,00
2026-08-09-$0,29 M0,00
2026-08-08-$0,03 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IMU/USDT
$0,002662
$0,002662$0,002662
-4,27%
40.05M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор IMU в USD

Сумма

IMU
IMU
USD
USD

1 IMU = 0,002673 USD

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