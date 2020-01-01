Токеномика Imagen Network (IMAGE) Откройте для себя ключевую информацию о Imagen Network (IMAGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Imagen Network (IMAGE) Imagen Network – первая в мире децентрализованная платформа для социальных сетей, полностью основанная на искусственном интеллекте. Она сочетает в себе такие передовые модели, как DALL-E и Stable Diffusion, с технологией блокчейн, позволяя пользователям создавать, настраивать и безопасно управлять цифровым контентом. Разработанная для обеспечения масштабируемости и безопасности, Imagen Network расширяет возможности для творчества, владения контентом и децентрализованного взаимодействия в Web3. Официальный сайт: https://imagen.network/ Whitepaper: https://whitepaper.imagen.network/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x2e156a3e09782A785345B7A33c46C71596FFd551 Купить IMAGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Imagen Network (IMAGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Imagen Network (IMAGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,075 $ 0,075 $ 0,075 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01304 $ 0,01304 $ 0,01304 Узнайте больше о цене Imagen Network (IMAGE)

Токеномика Imagen Network (IMAGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Imagen Network (IMAGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMAGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMAGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMAGE, изучите текущую цену IMAGE!

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