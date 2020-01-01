Токеномика iLuminaryAI (ILMT) Откройте для себя ключевую информацию о iLuminaryAI (ILMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о iLuminaryAI (ILMT) Кошелек iLuminaryAI, оснащенный ИИ-ментором BREG, предлагает аналитику рынка в режиме реального времени, персонализированную оптимизацию портфеля и образовательные ресурсы в приложении. Он также включает в себя современную систему защиты криптокошельков от дрейнеров, использующую ИИ для обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций, обеспечивая высочайший уровень безопасности пользователей. Официальный сайт: https://iluminary.ai/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1-iJV6mHPQNl2Ck9xZfQjFqXBGUHRSbGO/view?usp=drive_link Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x98a0a245ef9a96cf28f1ebf1a3b3bc562ed8d783 Купить ILMT сейчас!

Токеномика и анализ цен iLuminaryAI (ILMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене iLuminaryAI (ILMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,009145 $ 0,009145 $ 0,009145 Узнайте больше о цене iLuminaryAI (ILMT)

Токеномика iLuminaryAI (ILMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики iLuminaryAI (ILMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ILMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ILMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ILMT, изучите текущую цену ILMT!

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