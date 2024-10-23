Токеномика Infinitar (IGT)

Токеномика Infinitar (IGT)

Откройте для себя ключевую информацию о Infinitar (IGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Infinitar (IGT)

Infinitar — это соревновательная онлайн-арена для многопользовательских боев в формате 3v3 и 5v5, которая отличается увлекательным геймплеем, долговечностью и высоким уровнем социализации, представляя ключевые особенности MOBA-игр.

Официальный сайт:
https://www.infinitar.com
Whitepaper:
https://infinitar.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xD5eeEc1a534c35C418B44bb28E4d5a602f1A22DE

Токеномика и анализ цен Infinitar (IGT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinitar (IGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,78M
$ 28,78M$ 28,78M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 150,21M
$ 150,21M$ 150,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,8193
$ 0,8193$ 0,8193
Исторический минимум:
$ 0,15123478319864342
$ 0,15123478319864342$ 0,15123478319864342
Текущая цена:
$ 0,1916
$ 0,1916$ 0,1916

Токеномика Infinitar (IGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Infinitar (IGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IGT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IGT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IGT, изучите текущую цену IGT!

Как купить IGT

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История цены Infinitar (IGT)

Анализ истории цены IGT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IGT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.