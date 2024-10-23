Токеномика Infinitar (IGT) Откройте для себя ключевую информацию о Infinitar (IGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinitar (IGT) Infinitar — это соревновательная онлайн-арена для многопользовательских боев в формате 3v3 и 5v5, которая отличается увлекательным геймплеем, долговечностью и высоким уровнем социализации, представляя ключевые особенности MOBA-игр. Официальный сайт: https://www.infinitar.com Whitepaper: https://infinitar.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xD5eeEc1a534c35C418B44bb28E4d5a602f1A22DE Купить IGT сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinitar (IGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinitar (IGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,78M $ 28,78M $ 28,78M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 150,21M $ 150,21M $ 150,21M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,8193 $ 0,8193 $ 0,8193 Исторический минимум: $ 0,15123478319864342 $ 0,15123478319864342 $ 0,15123478319864342 Текущая цена: $ 0,1916 $ 0,1916 $ 0,1916 Узнайте больше о цене Infinitar (IGT)

Токеномика Infinitar (IGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinitar (IGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IGT, изучите текущую цену IGT!

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