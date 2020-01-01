Токеномика Inferium AI (IFR) Откройте для себя ключевую информацию о Inferium AI (IFR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inferium AI (IFR) Inferium AI –первая инфраструктура и аналитический хаб на базе ИИ для проверяемого вывода и агентов, с метриками производительности в реальном времени и Proof of Inference для беспрецедентной прозрачности. Получайте награды за свои разработки, производительность и отзывы. Официальный сайт: https://inferium.io/ Whitepaper: https://docs.inferium.io/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2 Купить IFR сейчас!

Токеномика и анализ цен Inferium AI (IFR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inferium AI (IFR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,13426 $ 0,13426 $ 0,13426 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,02014 $ 0,02014 $ 0,02014 Узнайте больше о цене Inferium AI (IFR)

Токеномика Inferium AI (IFR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inferium AI (IFR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IFR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IFR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IFR, изучите текущую цену IFR!

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История цены Inferium AI (IFR) Анализ истории цены IFR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены IFR прямо сейчас!

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