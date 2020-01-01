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Технический анализ MEET48 (IDOL) за сегодня

Технический анализ MEET48 (IDOL) за сегодня

Страница анализа MEET48 предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IDOL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MEET48 ниже.

Изменение цены MEET48 (IDOL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01659---16,60%+14,49%-33,49%
Узнайте больше о цене MEET48

Технические индикаторы MEET48

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MEET48 на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 8
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 1Покупка 13
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 7Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01669
0,01668
R2
0,01668
0,01668
R1
0,01668
0,01668
PP
0,01667
0,01667
S1
0,01667
0,01667
S2
0,01666
0,01667
S3
0,01666
0,01666

Рыночные сигналы MEET48

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,34M
$3,01 M
$3,35 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,24 M
7-дневные активные продажи
$0,22 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MEET48

Чистый притокЦена IDOLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IDOL/USDT
$0,01658
$0,01658$0,01658
-2,12%
4.15M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор IDOL в USD

Сумма

IDOL
IDOL
USD
USD

1 IDOL = 0,01659 USD

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