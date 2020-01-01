Токеномика Ideaology (IDEA) Откройте для себя ключевую информацию о Ideaology (IDEA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ideaology (IDEA) Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Официальный сайт: https://ideaology.io Whitepaper: https://global-uploads.webflow.com/5eaabc1f881f9827599091f1/5fa8956e5c7efe44f6bf17cd_White%20Paper%20v2.1.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xa26df7f21d752bcd3a413ba496485d87d65eef8f Купить IDEA сейчас!

Токеномика и анализ цен Ideaology (IDEA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ideaology (IDEA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 435,00K $ 435,00K $ 435,00K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 435,00K $ 435,00K $ 435,00K Исторический максимум: $ 0,3216 $ 0,3216 $ 0,3216 Исторический минимум: $ 0,000086321342606856 $ 0,000086321342606856 $ 0,000086321342606856 Текущая цена: $ 0,000087 $ 0,000087 $ 0,000087 Узнайте больше о цене Ideaology (IDEA)

Токеномика Ideaology (IDEA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ideaology (IDEA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDEA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDEA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDEA, изучите текущую цену IDEA!

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