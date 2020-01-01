Токеномика Icrypex Token (ICPX) Откройте для себя ключевую информацию о Icrypex Token (ICPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Icrypex Token (ICPX) Icrypex Token - полезный токен биржи ICRYPEX. Официальный сайт: https://www.icrypex.com/en Whitepaper: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d Купить ICPX сейчас!

Токеномика и анализ цен Icrypex Token (ICPX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Icrypex Token (ICPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 615,50M $ 615,50M $ 615,50M Исторический максимум: $ 4,495 $ 4,495 $ 4,495 Исторический минимум: $ 0,9917034625721837 $ 0,9917034625721837 $ 0,9917034625721837 Текущая цена: $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 Узнайте больше о цене Icrypex Token (ICPX)

Токеномика Icrypex Token (ICPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Icrypex Token (ICPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ICPX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ICPX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICPX, изучите текущую цену ICPX!

Как купить ICPX Заинтересованы в добавлении Icrypex Token (ICPX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ICPX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ICPX на MEXC прямо сейчас!

История цены Icrypex Token (ICPX) Анализ истории цены ICPX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ICPX прямо сейчас!

Прогноз цены ICPX Хотите узнать, куда может двигаться ICPX? Наша страница прогноза цены ICPX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ICPX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!