Токеномика Icon.X World (ICNX)

Токеномика Icon.X World (ICNX)

Откройте для себя ключевую информацию о Icon.X World (ICNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Icon.X World (ICNX)

Icon.X - первопроходец будущего киберспорта в области автогонок на основе технологий блокчейн / Web 3. Предлагая ежедневные гонки и испытания, различные режимы игры, настраиваемые автомобили, неизменяемую и открытую таблицу лидеров ончейн, а также поддержка соглашений о заработке, которые позволяют фанатам гонок участвовать в заездах.

Официальный сайт:
https://www.iconx.world/
Whitepaper:
https://iconxworld.gitbook.io/icon.x-world-litepaper-v0.1/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x91f3b9366801c1fca6184c3bd99d5ab0c43a9033

Токеномика и анализ цен Icon.X World (ICNX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Icon.X World (ICNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,97K
$ 28,97K$ 28,97K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 12,49M
$ 12,49M$ 12,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 232,00K
$ 232,00K$ 232,00K
Исторический максимум:
$ 1,176
$ 1,176$ 1,176
Исторический минимум:
$ 0,00173504381510301
$ 0,00173504381510301$ 0,00173504381510301
Текущая цена:
$ 0,00232
$ 0,00232$ 0,00232

Токеномика Icon.X World (ICNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Icon.X World (ICNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ICNX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ICNX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICNX, изучите текущую цену ICNX!

Как купить ICNX

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История цены Icon.X World (ICNX)

Анализ истории цены ICNX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ICNX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.