Токеномика Icon.X World (ICNX) Откройте для себя ключевую информацию о Icon.X World (ICNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Icon.X World (ICNX) Icon.X - первопроходец будущего киберспорта в области автогонок на основе технологий блокчейн / Web 3. Предлагая ежедневные гонки и испытания, различные режимы игры, настраиваемые автомобили, неизменяемую и открытую таблицу лидеров ончейн, а также поддержка соглашений о заработке, которые позволяют фанатам гонок участвовать в заездах. Официальный сайт: https://www.iconx.world/ Whitepaper: https://iconxworld.gitbook.io/icon.x-world-litepaper-v0.1/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x91f3b9366801c1fca6184c3bd99d5ab0c43a9033 Купить ICNX сейчас!

Токеномика и анализ цен Icon.X World (ICNX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Icon.X World (ICNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,97K $ 28,97K $ 28,97K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 12,49M $ 12,49M $ 12,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 232,00K $ 232,00K $ 232,00K Исторический максимум: $ 1,176 $ 1,176 $ 1,176 Исторический минимум: $ 0,00173504381510301 $ 0,00173504381510301 $ 0,00173504381510301 Текущая цена: $ 0,00232 $ 0,00232 $ 0,00232 Узнайте больше о цене Icon.X World (ICNX)

Токеномика Icon.X World (ICNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Icon.X World (ICNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ICNX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ICNX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICNX, изучите текущую цену ICNX!

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